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الموقعة الإماراتية الإيرانية في الدوحة تنتهي بهدف رائع (فيديو)

الرياضة

الموقعة الإماراتية الإيرانية في الدوحة تنتهي بهدف رائع (فيديو)
RT
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انتزع نادي شباب الأهلي الإماراتي فوزا ثمينا من فريق شاهر خودرو الإيراني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الإماراتي للاعبه حارب عبد الله الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 75 من زم اللقاء، الذي أقيم على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة. 

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وحقق شباب الأهلي أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، ويشغل المركز الثالث في قائمة المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط، خلف فريقي باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي صاحبي المركزين الأول والثاني، قبل مواجهتهما المرتقبة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما مني فريق شاهر خودرو بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع بالتالي في قائع ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "@theafccl" 

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