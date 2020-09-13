مبابي يعتزم الرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأحد، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، طلب الرحيل عن "حديقة الأمراء" صيف عام 2021.

The Times informa que Kylian Mbappé comunicó al PSG que se quiere ir en el 2021.#WbeimarLoDicepic.twitter.com/1v2g4c1oAt — WBEIMAR LO DICE (🏡) (@wbeimarlodice) September 13, 2020

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مبابي صدم إدارة سان جيرمان بعد إبلاغهم بطلب الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

Kylian Mbappe has told PSG he wants to leave at the end of the season, according to The Times 😱 pic.twitter.com/d5EJfljuID — Goal (@goal) September 13, 2020

إقرأ المزيد

وأوضح التقرير أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي أنه يريد لعب موسم إضافي مع الفريق، كي يمنح النادي فرصة أخيرة للحصول على أموال من صفقة بيعه.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2022.

وعن خيارات مبابي المستقبلية، ذكرت الصحيفة أن مبابي مهتم باللعب مع مانشستر يونايتد، كما سبق أن أعلن إعجابه بليفربول ومدربه يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد الإسباني يوفر الأموال في فترة الانتقالات الجارية، لإنفاقها في الصيف المقبل على صفقة ضم مبابي إلى النادي الملكي.

المصدر: وكالات