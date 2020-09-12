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كومان يكتب الكلمة الختامية لقصة سواريز

الرياضة

كومان يكتب الكلمة الختامية لقصة سواريز
AFP LLUIS GENE
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أنهى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، مسلسل الأروغوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق الكتالوني، فيما يتعلق بوجوده داخل "الكامب نو".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان أنهى علاقة سواريز مع برشلونة، وقرر أن المهاجم البالغ 33 عاما لن يشارك مجددا مع الفريق في أي مباراة.

وأشارت إلى أن المدرب الهولندي ينوي استبعاد سواريز من قائمة المباراة الودية،  السبت، دون إبداء أسباب.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت قرب رحيل سواريز عن برشلونة، قبل أن يخرج اللاعب لنفي هذه الأنباء عبر حسابه على "تويتر".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن سبب معاناة سواريز، من العرج في حركته هو معاناته، من التهاب مفاصل الركبة.

وأوضح أن المهاجم الأوروغوياني سيواجه المزيد من الإصابات المتكررة في الركبة.

وذكرت بعض التقارير أن الانتقال ليوفنتوس أمر مطروح على طاولة سواريز، بالمقابل خرجت تقارير أخرى تقرب اللاعب من أتلتيكو مدريد، ويدرك نجم خط هجوم برشلونة أن هذا سيكون آخر انتقال كبير في مسيرته، لذا يريد التأكد تماما أنه سيختار القرار الأفضل.

المصدر: "وكالات"

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