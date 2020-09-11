سواريز يريد البقاء في إسبانيا.. لكن ليس في برشلونة

أفاد موقع Deportes Cuatro الإسباني أن لويس سواريز البالغ 33 عاما يميل نحو الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام مدرب الفريق دييغو سيميوني بالمهاجم الأورغوياني.

ويثق المدرب سيميوني بأن سواريز قادر على تقديم موسمين آخرين بمستوى عال.

وبحسب شبكة ESPN العالمية، فإن مسؤولي أتلتيكو مدريد تواصلوا مع مهاجم برشلونة، خلال الساعات القليلة الماضية، وقدموا له عرضا أعلى من عرض يوفنتوس الإيطالي، لضمان التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الجاري.

🚨🚨🚨 NOTICIA #DeportesCuatro



💥 Luis Suárez prefiere fichar por el Atlético de Madrid antes que por la Juventus. Hay NEGOCIACIÓN.



💥 Llegaría GRATIS y los rojiblancos hacen números para cuadrar su ficha https://t.co/NOOov8YBfM — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 10, 2020

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وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس يعد أولوية بالنسبة لسواريز، لأن النادي الإيطالي يمتلك مشروعا أكثر طموحا من أتلتيكو مدريد، لكن من جهة أخرى، يرى مهاجم النادي الكتالوني أن البقاء في إسبانيا أقل تعقيدا من الانتقال إلى إيطاليا.

وحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فإن سواريز سيتواجد الخميس المقبل في مدينة بيروجيا الإيطالية لخوض اختبار اللغة الإيطالية والذي سيمهد حصوله على جواز السفر الذي سيمهد توقيعه مع نادي مدينة تورنتو.

وفي ظل تناقض التقارير بشدة حول مستقبل لويس سواريز يبقى المؤكد أن أيام الأورغوياني باتت معدودة داخل أسوار "الكامب نو"، وذلك بعدما أبلغه رونالد كومان أنه خارج خططه في الموسم المقبل.

المصدر: cuatro.com