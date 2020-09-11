الأرجنتيني هيغواين يصل إلى فلوريدا لإتمام صفقة انتقاله إلى إنتر ميامي

وصل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة، لإتمام صفقة انتقاله لفريق إنتر ميامي لكرة القدم الذي أنشأه الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

ونشر خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي، صورة له مع اللاعب الأرجنتيني البالغ 32 عاما على "تويتر" بعد وقت قصير من وصول هيغواين إلى أمريكا، وعلق عليه بقوله:"ترحيب حار بغونزالو هيغواين البطل والمهاجم العالمي".

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

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ولم يعلن إنتر ميامي رسميا عن انتقال هيغواين إلى صفوفه حتى الآن.

ولعب هيغواين مع يوفنتوس لمدة أربع سنوات، تمت إعارته خلالها إلى ميلان في موسم 2018-2019. كما أمضى جزءا من الموسم الماضي في تشيلسي الإنجليزي قبل العودة إلى "السيدة العجوز".

وظهر هيغواين بقميص المنتخب الأرجنتيني في 75 مباراة، سجل خلاها 31 هدفا، كما مثل بلاده في ثلاث نسخ من كأس العالم.

المصدر: أ ف ب