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الإعلان عن موعد انتخابات برشلونة والرئيس التاريخي يعلن ترشحه

الرياضة

الإعلان عن موعد انتخابات برشلونة والرئيس التاريخي يعلن ترشحه
AFP JOSEP LAGO
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قرر مجلس إدارة برشلونة بعد اجتماعه الخميس عقد الانتخابات الجديدة في يومي 21 و22 مارس 2021.

وحرصا على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، سيتم عقد الانتخابات في يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إتاحة التصويت في أماكن مختلفة بإقليم كتالونيا.

وقرر المجلس عقد اجتماع الجمعية العادية للنادي يوم 25 أكتوبر المقبل، وهو نفس يوم مباراة ريال مدريد في "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني، مع التأكيد على احتمالية إلغاء الموعد حال ثبت عدم استيفاء الشروط الصحية.

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بدوره أعلن خوان لابورتا، الرئيس التاريخي لبرشلونة، عن ترشحه للانتخابات للمنافسة على مقعد الرئيس، بذلك ينضم إلى أربعة مرشحين آخرين أكدوا مشاركتهم في سباق الرئاسة، فيما ما زال موقف الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو لم يتضح بعد، إن كان سيترشح للانتخابات أم لا.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2004 و2010 وحقق خلالها إنجازات  أهمها السداسية التاريخية في 2009 ولقبا دوري أبطال أوروبا 2006 و2009.

يذكر أن لابورتا خسر الانتخابات عام 2015 أمام بارتوميو، وحل الرئيس التاريخي في المرتبة الثانية.

المصدر: goal

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