شاهد.. مقدم برامج رياضية يفاجئ زميلته بعرض زواج في بث مباشر على الهواء

كانت مفاجأة سارة بانتظار مذيعة الأخبار الرياضية في قناة match tv الروسية وهي تقدم نشرة الأخبار الصباحية، حين فاجأها زميلها بعرض زواج أثناء البث المباشر.

وقام مقدم البرامج التلفزيونية سيرغي روزانوف بإعلان نبأ عاجل لكنه كان بخصوص زميلته إليانور حين اقتحم الاستديو الذي كانت فيه تؤدي عملها، حين أحضر باقة من الزهور وخاتما ليتقدم إليها.

وقال المذيع المفتون: "أعلم أنك لم تتوقعي مني الظهور هنا يوما ما، أنا هنا لأعترف بحبي للفتاة التي تخبر أنباء الرياضة في جميع البلاد كل صباح".

وتابع: "أنت وأنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات عديدة، وجلنا نصف الكرة الأرضية، وواجهنا جميع أنواع الصعوبات، وأود أن أسألك اليوم: هل أنت مستعدة لمواصلة المشوار معي؟ أنا سيرغي روزانوف، أريد أن أسألك، هل أنت مستعدة لأن تصبح زوجتي؟".

ولم تستطع المذيعة الحسناء أن تكتم دموعها وأجابت بالموافقة على عرض زميلها.

المصدر:Match TV