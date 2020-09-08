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ثنائية رونالدو تقود المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويدي في عقر داره (فيديو)

الرياضة

ثنائية رونالدو تقود المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويدي في عقر داره (فيديو)
Reuters
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تغلب المنتخب البرتغالي على مضيفه السويدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويدين المنتخب البرتغالي بالفضل في الفوز لقائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 45 و72.

ولعب المنتخب السويدي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ44 عقب تعرض لاعبه غوستاف سفينسون للطرد لنيله الإنذار الثاني.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو عدد أهدافه مع المنتخب البرتغالي إلى 101، وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف المئوي مع منتخب بلاده، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي حامل لقب النسخة الأولى لهذه المسابقة القارية الجديدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي الذي حقق فوزا عريضا على ضيفه الكرواتي بنتيجة 4-2.

المصدر: RT

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