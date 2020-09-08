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بالفيديو.. رونالدو يحقق رقما تاريخيا بتسجيله هدفه الـ100 لمنتخب البرتغال

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يحقق رقما تاريخيا بتسجيله هدفه الـ100 لمنتخب البرتغال
Reuters
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سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفه رقم 100 بقميص منتخب البرتغال، عندما افتتح التسجيل اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع مضيفه السويدي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو هدفه التاريخي بطريقة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

وأصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: RT

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