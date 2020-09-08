بالفيديو.. رونالدو يحقق رقما تاريخيا بتسجيله هدفه الـ100 لمنتخب البرتغال

سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفه رقم 100 بقميص منتخب البرتغال، عندما افتتح التسجيل اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع مضيفه السويدي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو هدفه التاريخي بطريقة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

CRISTIANO RONALDO'S BEAUTIFUL FREE KICK TO SCORE 100TH PORTUGAL GOAL!!!pic.twitter.com/VaKB55qfIR — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 8, 2020

وأصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

Cristiano Ronaldo has scored his 1️⃣0️⃣0️⃣th international goal 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/DxSxzVRgos — Goal (@goal) September 8, 2020

المصدر: RT