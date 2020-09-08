وكيل أعمال كوتينيو يحسم مستقبل النجم البرازيلي مع برشلونة

حسم كيا جورابشيان، وكيل أعمال الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني والعائد من فترة إعارة مع بايرن ميونخ الألماني، مستقبل اللاعب مع النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

وقال جورابشيان ردا على سؤال بشأن مستقبل كوتينيو: "نعم سيبقى".

وأضاف: "رونالد كومان، مدرب الفريق الجديد، اتصل بكوتينيو مباشرة في اليوم التالي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وأخبره بأنه من ضمن خططه، ويريده أن يعود للبارسا. كل الدلائل تشير إلى أن البارسا قد تغير".

وتابع: "كان من المفترض عودة كوتينيو إلى برشلونة في الـ7 من سبتمبر، لكنه عاد قبل ذلك لأنه لا يريد خسارة لياقته ومستواه".

Kia Joorabchian (agent Coutinho): "Coutinho to stay at Barça? Yes. Koeman called him right after the Champions League victory with Bayern, the following day, and told him he's very much in his plans and would like him to return." [talksport] pic.twitter.com/f6r1LRRfLv — barcacentre (@barcacentre) September 8, 2020

وعاد كوتينيو بعد موسم إعارة مع بايرن ميونخ، حقق خلاله نجاحا كبيرا بالفوز بثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

"Koeman called him right after the Champions League victory the following day." 📞



"He told him he's very much in his plans and he'd like him to return." 👍



"All signs point that Barcelona have changed."



Kia Joorabchian says his client @Phil_Coutinho will stay at Barcelona. pic.twitter.com/K69qL8Alhb — talkSPORT (@talkSPORT) September 8, 2020

وقطع البرازيلي الدولي إجازته الصيفية مبكرا، وقرر العودة إلى برشلونة سريعا ليخوض فترة الإعداد مع المدرب كومان، استعدادا للموسم الجديد مع النادي الكتالوني.

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المصدر: وكالات