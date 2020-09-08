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رسميا.. إنتر ميلان يضم كولاروف من روما

الرياضة

رسميا.. إنتر ميلان يضم كولاروف من روما
AFP
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف البالغ 34 عاما قادما من صفوف نادي روما.

ولم يعلن الإنتر خلال بيانه عن مدة العقد أو قيمة انتقال كولاروف، ولكن تقارير إيطالية ذكرت أن النجم الصربي وقع على عقد لمدة موسم واحد، مع بند بإمكانية التجديد لموسم آخر.

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وتألق كولاروف في الموسم المنصرم، بعدما سجل 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات

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