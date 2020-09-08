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ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي

الرياضة

ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي
Globallookpress Maurizio Borsari
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أصيب مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم نيكولو تسانيولو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة ضد نظيره الهولندي الاثنين في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ناديه روما أن اللاعب البالغ 21 عاما سيخضع لعملية جراحية الأربعاء.

وقال روما في بيان: " إن نيكولو تسانيولو سيخضع لعملية جراحية الأربعاء بعد أن أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن اللاعب أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي".

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وسيغيب تسانيولو مرة جديدة عن الملاعب لعدة أشهر علما بأنه عانى من إصابة مماثلة لكن في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل أن يعود في القسم الثاني من الموسم الفائت.

ووقعت الإصابة عندما ارتطم تسانيولو بلاعب وسط منتخب هولندا دوني فان دي بيك قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بهدف يتيم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر حيث يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا، قبل أن يستضيف في المرحلة الثانية يوفنتوس بطل المواسم التسعة الأخيرة في 27 سبتمبر.

المصدر: "أ ف ب"

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