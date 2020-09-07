المنتخب الإيطالي يعطل "الطواحين" الهولندية (فيديو)

حقق المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا على مضيفه الهولندي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في الفوز لنجمه نيكولو باريلا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة برأسية متقنة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول للقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "يوهان كرويف" في العاصمة الهولندية أمستردام.

GOAL DE BARELLA CONTRE LES PAYS BAS 🖤💙 #NEDITApic.twitter.com/OphRAYXfIK — Inter FR [Médias] (@InterFRAMedia) September 7, 2020

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط وانفرد بصدارة المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند 3 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب البولندي صاحب الوصافة والذي حقق فوزه الأول اليوم على نظيره البوسني متذيل الترتيب بنتيجة 2-1.

المصدر: RT