التغيرات التي طرأت على القيمة السوقية لميسي منذ انضمامه لبرشلونة

كشف موقع "Transfermarkt" العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، التغيرات التي طرأت على القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منذ انضمامه لصفوف فريق برشلونة.

وانضم ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني في عام 2000، وهو في سن 13 عاما، وتدرج في جميع الفئات العمرية داخل أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، لينتهي به الأمر بالحصول على ست كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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وحفر قائد فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية منذ أن وطأت قدماه ملاعب الساحرة المستديرة، مع الفريق الأول لبرشلونة خريف عام 2004، ليبدأ عصرا جديدا ورحلة تحطيم الأرقام القياسية في جميع المسابقات التي يشارك فيها، في منافسة شرسة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الحالي، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده وفريق ريال مدريد وبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويمتلك ميسي سجلا حافلا من الأرقام القياسية التاريخية، وحصل على جميع البطولات التي شارك فيها مع برشلونة، وهو الهداف التاريخي للفريق الكتالوني والليغا الإسبانية، وحصل على الكرة الذهبية 6 مرات، متفوقا على رونالدو بفارق كرة ذهبية.

وزلزل النجم الأرجنتيني عالم كرة القدم، يوم 25 أغسطس الماضي، عندما بعث رسالة لناديه عبر الفاكس أبلغه فيه رغبته بالرحيل خلال الميركاتو الحالي، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، بالرغم من أنه انتهى في 10 يونيو الماضي، بعد انزعاجه من الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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لكن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت ذلك كما أكدت رابطة الدوري الإسباني أنه على الأرجنتيني دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، إذا ما قرر الرحيل، قبل انتهاء عقده في صيف 2021.

واضطر ليونيل ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، الموافقة على البقاء في برشلونة لموسم إضافي بسبب عدم رغبته في الدخول في مشاكل مع الإدارة تصل إلى المحاكم بسبب الشرط الجزائي، ومن المتوقع أن يرحل بنهاية الموسم (2020-2021).

وفي ما يلي القيمة السوقية لميسي على مدار 16 عاما:

20 ديسمبر 2004 - 3 ملايين يورو

28 ديسمبر 2005 - 5 ملايين يورو

26 يوليو 2007 - 40 مليون يورو

4 فبراير 2008 - 55 مليون يورو

28 أبريل 2009 - 60 مليون يورو

3 ديسمبر 2009 - 70 مليون يورو

12 أبريل 2010 - 80 مليون يورو

27 أغسطس 2010 - 100 مليون يورو

7 أغسطس 2012 - 120 مليون يورو

1 يناير 2018 - 180 مليون يورو

21 ديسمبر 2018 - 160 مليون يورو

11 يونيو 2019 - 150 مليون يورو

20 ديسمبر 2019 - 140 مليون يورو

8 أبريل 2020 - 112 مليون يورو

المصدر: "matchtv"