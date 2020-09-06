ميسي يضطر للانتظار ريثما يتم السماح له بالعودة لتدريبات برشلونة

أرسلت إدارة برشلونة لكرة القدم، فريقا طبيا إلى منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، اليوم الأحد، إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات الفريق الكاتالوني مجددا، غدا الإثنين.

ومن المتوقع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة، تمهيدا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي، رونالد كومان، المدرب الجديد "للبلوغرانا".

يذكر أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، أعرب عن رغبته في الرحيل، ولكنه اصطدم بحائط شرط الجزاء في عقده بقيمة 700 مليون يورو، الذي أصر نادي برشلونة على دفعه في حال الرحيل، الأمر الذي أرغم ميسي لاتخاذ قرارا بالبقاء، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية مع النادي.

المصدر: وكالات