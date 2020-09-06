تركي آل الشيخ يعلن عن صفقته "غير المسبوقة"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا، عن بيع أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "‏الحمد لله اليوم تمت أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الإسباني الدرجة الثانية".

الحمدالله اليوم تمت اعلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الاسباني الدرجة الثانية 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/w4OqSliXRJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 5, 2020

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وأتم نادي ألميريا الاتفاق مع فريق بنفيكا لبيع هدافه، داروين نونيز، إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية، وتعد الأضخم في تاريخ الدوري البرتغالي.

وبلغت قيمة تلك الصفقة 24 مليون يورو بالإضافة إلى 20% في حال قام بنفيكا ببيع اللاعب في السنوات المقبلة.

وسجل داروين 16 هدفا في جميع المسابقات مع نادي ألميريا في الموسم الماضي.

ونافس ألميريا حتى وصوله إلى التصفيات النهائية على الصعود للدوري الإسباني للدرجة الأولى "لا ليغا" لكنه لم يوفق، في أول موسم له مع المالك الجديد آل الشيخ.

المصدر: twitter\Turki_alalshikh