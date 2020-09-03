تركي آل الشيخ يقترب من الرئاسة الشرفية لفريق عربي عريق

اقترب رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ ، من الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني.

وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية تولي المستشار السعودي (تركي آل الشيخ)، الرئاسة الشرفية للهلال السوداني خلال الفترة المقبلة، وزادت هذه التكهنات، بعدما كتب صحفي سوداني يدعى أحمد علي عبد القادر، عبر حسابه في موقع "تويتر": "تركي آل الشيخ يقترب من الرئاسة الشرفية للهلال السوداني".

تركي آل الشيخ يقترب من الرئاسة الشرفية للهلال السوداني @Turki_alalshikhpic.twitter.com/gQkhh73BIV — ‏ ‏﮼احمد،علي،عبدالقادر 🇸🇩 (@AhmedA_Official) September 2, 2020

ورد آل الشيخ على تغريدة الصحفي السوداني قائلا: "شرف لا أنكره".

شرف لا انكره — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

وسبق لآل الشيخ تولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي المصري في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق المصري.

كما امتلك المستشار السعودي في فترة سابقة، نادي بيراميدز المصري، قبل أن ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر، ليستحوذ على نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

المصدر: مواقع التواصل