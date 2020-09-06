ليفربول يكتسح بلاكبول بسباعية

تغلب ليفربول على ضيفه بلاكبول، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت أمس السبت، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020/2021.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض، بالتقدم عليهم بهدفين، من إمضاء هاميلتون، وجيري ييتس من ركلة جزاء، فى الدقيقتين 15 و33، إلا أن جويل ماتيب، تمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق لليفربول، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وكان الشوط الثاني من المباراة من جانب واحد، حيث سيطر ليفربول على منافسه طولا وعرضا، ونجح في تسجيل ستة أهداف متتالية، حملت توقيع كل من ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، هارفي إليوت، تاكومي مينامينو، ديفوك أوريجى، وفان دن بيرغ، في الدقائق 52، 54، 69، 71، 85، و88 على الترتيب.

وهذه هي المباراة الودية الأخيرة لليفربول، قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، بمواجهة ليدز يونايتد، الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

المصدر: RT