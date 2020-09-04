صحف تفضح ريال مدريد في صفقة التعاقد مع هازارد

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن نادي ريال مدريد تعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو، وليس 100 مليون يورو.

وأكدت صحيفتا "هيت لاتسيت نيوز" و"لا ديرنير أور" اليوم الجمعة أنهما تملكان دليلا على التكلفة الإجمالية لصفقة انتقال النجم هازارد إلى صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، من خلال توزيع حقوق التأهيل المدرجة إلزاميا في الانتقالات.

ووفقا للوائح الفيفا، يحق للأندية التي يتأهل فيها لاعبو كرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 عاما الحصول على ما يصل إلى 5% من قيمة الصفقة في حالة الانتقالات المستقبلية، بواقع 0.25% سنويا بين سن 12 و15 سنة و0.50% بين 16 و23 سنة.

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ولعب إيدن هازارد (29 عاما) في ثلاثة أندية خلال تلك الفترة، وهي: توبيز البلجيكي حتى عام 2005، وليل الفرنسي، خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2012 ، وتشيلسي الإنجليزي، في الفترة ما بين عامي 2012 و2019.

وبالتالي، كان يحق لتوبيز الحصول مرتين على 0.25% من إجمالي 160 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان على النادي البلجيكي المتواضع أن يتسلمه على ثلاث دفعات، بالتزامن مع المدفوعات الثلاث من ريال مدريد إلى تشيلسي: 40 مليون في عام 2019، 56 مليونا في 2020 و64 مليونا في 2021، بحسب الصحيفتين المشار إليهما.

وبناء عليه كان ينبغي أن يتلقى توبيز دفعة أولى قدرها 200 ألف يورو في 2019، ودفعة ثانية قدرها 280 ألف يورو في العام التالي، ثم دفعة ثالثة بقيمة 320 ألف يورو العام المقبل.

وأضافت الصحيفتان أن القيمة الحقيقية للصفقة تم الكشف عنها عندما كان توبيز على وشك الوقوع في عملية احتيال لم يكن هازارد على علم بها.

وتلقى النادي البلجيكي الدفعة الأولى المستحقة لعام 2019 دون مشكلات، لكن الأزمة ظهرت مع الدفعة الثانية، عندما قدمت شركة كورية تسمى "AFC Tubize SA" (وليس AFC Tubize ASBL، الاسم الحقيقي للنادي) نفسها أمام مصرف ألماني على أنها النادي نفسه لمحاولة الحصول على 600 ألف يورو من الـ800 ألف التي يجب أن يتلقاها النادي البلجيكي.

وأضافت وسائل الإعلام أن توبيز أراد تقديم شكوى بشأن عملية الاحتيال، لكن ريال مدريد حل المشكلة بطريقة ودية.

المصدر: وكالات