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رسميا.. إبراهيم المدريدي يشد الرحال إلى ميلان

الرياضة

رسميا.. إبراهيم المدريدي يشد الرحال إلى ميلان
Reuters
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تعاقده مع الإسباني إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد بطل الليغا الإسبانية.

وقال ميلان في بيان رسمي، إن دياز انضم لصفوف "الروسونيري" على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد حتى 30 يونيو 2021.

وانضم إبراهيم دياز (21 عاما) إلى زملائه في الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في مركز ميلان الرياضي استعدادا للموسم الجديد، وسيرتدي القميص رقم (21).

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وبدأ إبراهيم دياز مسيرته الكروية في نادي ملقا اإسباني، قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2016، الذي شارك معه في 15 مباراة وسجل هدفين قبل انضمامه إلى نادي ريال مدريد في عام 2019، وسجل هدفين في 21 مباراة بقميص "الميرينغي".

المصدر: وكالات 

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