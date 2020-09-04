رسميا.. حارس مرمى ريال مدريد يغادر معسكر منتخب بلجيكا لأسباب غامضة

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب ونادي ريال مدريد، غادر معسكر "الشياطين الحمر"، عائدا إلى ناديه في العاصمة الإسبانية.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي للعبة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "تيبوا كورتوا حر من مهامه الدولية وسيعود إلى ناديه ريال مدريد"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ستيفان فان لوك لوكالة "إ ف ي"، إن عودة الحارس جاءت بسبب ناديه وليس لأسباب طبية.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 4, 2020

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وكانت صحف بلجيكية قد نشرت، يوم الأربعاء الماضي، أن الحارس خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وجاءت النتيجة إيجابية، لكنه أجرى لاحقا فحصا أكثر دقة أثبت عدم إصابته، لذلك تقرر استمراره في معسكر منتخب "الشياطين الحمر".

وأبدى مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز شعوره بالاستياء خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، إزاء نشر هذه الشائعات، والتي تعد ذات طابع سري، لأنها تتعلق بمسألة طبية.

وأكد المدرب الإسباني عشية سفر منتخب بلجيكا إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة، لمواجه مضيفه الدنماركي غدا السبت، أن "كورتوا متاح للعمل. اللجنة الطبية أكدت أن نتيجته سلبية لفيروس كورونا".

وقضى تيبو كورتوا (28 عاما) الأسبوع الماضي، في معسكر المنتخب البلجيكي في "توبيز" جنوب غربي العاصمة بروكسل، للتحضير لمباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام كل من الدنمارك، غدا السبت، وإيسلندا يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات