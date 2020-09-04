رابطة "الليغا" ترد سريعا على بيان والد ميسي (صورة)

ردت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، على بيان والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نفى فيه وجود بند في عقد نجله مع برشلونة يلزمه بدفع 700 مليون يورو في حال أراد الرحيل.

ونشرت رابطة "الليغا" على موقعها، اليوم الجمعة، بيانا أكدت فيه أن قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو) في عقد ميسي مع برشلونة موجودة.

وقالت الرابطة: "خورخي ميسي (والد ميسي) يحلل العقد خارج السياق، وبعيدا عن معناه الحرفي".

وأضاف البيان: "الليغا تؤكد أن قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية في عقد ميسي، ولا يستطيع اللاعب الرحيل مجانا، كما أوضحنا في البيان السابق يوم 30 أغسطس".

ورغم اختلاف وجهات النظر بين والد ميسي ورابطة "الليغا"، فإن ذلك وبحسب تقارير إسبانية، لن يؤثر على موقف ليونيل ميسي، الذي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

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ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن ميسي استقر بشكل نهائي على البقاء لموسم إضافي مع برشلونة، بعدما كان يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وينتظر أن ينشر النجم الأرجنتيني بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة، لتأكيد بقائه مع "البارسا".

المصدر: موقع رابطة "الليغا"