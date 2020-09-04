ميسي يصدر بيانا هاما خلال ساعات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيصدر بيانا هاما خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لما نشره موقع "Sphera Sports" على حسابه في "تويتر"، فإن ميسي سيعلن في بيانه، عن قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة.

Leo Messi YA HA GRABADO el comunicado en el que CONFIRMA su continuidad en el Barça, según le consta a fuentes cercanas a Sphera Sports. pic.twitter.com/TyKH7vwNby — Sphera Sports (@SpheraSports) September 4, 2020

وأكد الموقع، أن البيان قد كتب بالفعل، وسيصدره ميسي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن جهتها، كشفت إذاعة "SER Catalunya"، أن ميسي سيرد من خلال بيانه على رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وسيتم أيضا التطرق إلى مستقبله وموقفه بشأن الرحيل أو البقاء مع برشلونة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، أعربت في وقت سابق عن توافقها مع الفريق الكتالوني فيما يخص قضية لاعبه الأرجنتيني ميسي، واعتبرت أن العقد ساري المفعول حاليا بين الطرفين وفيه بند جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، وشددت على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند".

المصدر: Sphera Sports + وكالات