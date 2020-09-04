رونالدو على موعد مع التاريخ

تتجه الأنظار غدا السبت، إلى ملعب "الدراغاو"، الذي سيحتضن مباراة منتخب البرتغال وضيفه الكرواتي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وستكون الأضواء مسلطة على وجه الخصوص، على نجم وقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الذي سيبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي في مواجهة كرواتيا.

ويسعى رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لتسجيل هدفه الدولي رقم 100، ليصبح ثاني لاعب فقط ينجح في ذلك، بعد النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، الذي يعتبر أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم.

والعقبة الكبيرة التي قد تواجه رنالدو، بالإضافة لقوة منتخب كرواتيا، هي إمكانية غيابه عن المواجهة بداعي الإصابة، حيث قال الاتحاد البرتغالي في بيان نشره على موقعه أمس الخميس، إن "الدون" يعاني من إصابة بعدوى في إصبع قدمه اليمنى، ويخضع للعلاج بالمضادات الحيوية، وسيتم تقييم حالته قبيل لقاء كرواتيا.

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وحتى لو لم يلحق أفضل لاعب في العالم خمس مرات بمباراة كرواتيا، فستكون أمامه فرصة لتسجيل هدفه الدولي المئوي، عندما يواجه منتخب بلاده نظيره السويدي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: RT