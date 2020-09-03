كريستيانو رونالدو يعالج من عدوى في الساق

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن النجم كريستيانو رونالدو يعالج من إصابة في ساقه، وذلك قبل يومين من مباراة بلاده أمام كرواتيا، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري أمم أوروبا.

وغاب كريستيانو رونالدو، وفقا لما ورد على موقع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم عن التدريبات الصباحية للمنتخب، وتدرب خلال النهار في صالة الألعاب الرياضية، ويعود السبب لإصابته بعدوى في إصبع القدم اليمنى، ويخضع للعلاج بالمضادات الحيوية، وسيتم تقييم حالة كريستيانو يوميا.

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يذكر أن منتخب البرتغال أحرز لقب بطل النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وسيلعب في النسخة الثانية الحالية ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول، التي تضم كلا من فرنسا وكرواتيا والسويد.

المصدر: وكالات