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قطر تكشف عن شعار "الآسياد".. فيديو

الرياضة

قطر تكشف عن شعار
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كشفت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، عن هوية وشعار ملف ترشح العاصمة القطرية لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من "الآسياد".

ونشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف ترشح الدوحة للألعاب الآسيوية 2030، "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، جاء فيها: "تم الكشف اليوم عن هوية وشعار ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية #الدوحة_2030_هي_بوابتك حدث يضاف لأكثر من 500 حدث رياضي نظمته قطر خلال 15 سنة مضت ..

الهوية والشعار تعبير عن مكانة الدوحة كعاصمة رياضية في المنطقة والعالم وعن قيم الأصالة والمعاصرة في الرؤية القطرية ..".

وتسعى الدوحة لاستضافة "الأسياد" للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن استضافت النسخة الـ15 من الألعاب عام 2006.

المصدر: "twitter/joaanbinhamad" 

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