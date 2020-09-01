قطر تكشف عن شعار "الآسياد".. فيديو

كشفت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، عن هوية وشعار ملف ترشح العاصمة القطرية لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من "الآسياد".

ونشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف ترشح الدوحة للألعاب الآسيوية 2030، "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، جاء فيها: "تم الكشف اليوم عن هوية وشعار ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية #الدوحة_2030_هي_بوابتك حدث يضاف لأكثر من 500 حدث رياضي نظمته قطر خلال 15 سنة مضت ..

الهوية والشعار تعبير عن مكانة الدوحة كعاصمة رياضية في المنطقة والعالم وعن قيم الأصالة والمعاصرة في الرؤية القطرية ..".

تم الكشف اليوم عن هوية وشعار ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية #الدوحة_2030_هي_بوابتك حدث يضاف لأكثر من 500 حدث رياضي نظمته قطر خلال 15 سنة مضت ..

الهوية والشعار تعبير عن مكانة الدوحة كعاصمة رياضية في المنطقة والعالم وعن قيم الأصالة والمعاصرة في الرؤية القطرية ..@agdoha2030pic.twitter.com/x9bMGxvOMS — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 1, 2020

Doha 2030 Asian Games Bid Committee launches campaign slogan and logo



لجنة ملف الدوحة 2030 تكشف عن هوية وشعار

استضافة الألعاب الآسيوية 2030#YourGateway#Doha2030#الدوحة2030_هي_بوابتكhttps://t.co/thxhNT903Rpic.twitter.com/5c9wi2Euzz — Doha 2030 (@agdoha2030) September 1, 2020

وتسعى الدوحة لاستضافة "الأسياد" للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن استضافت النسخة الـ15 من الألعاب عام 2006.

المصدر: "twitter/joaanbinhamad"