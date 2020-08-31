 
مباشر

المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية

الرياضة

المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omuv

مازح المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، زميله السابق في نادي ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين.

ونشر الدولي المصري عبر "إنستغرام"، صورة تجمعه بابنتيه، مكة وكيان، وأرفقها بعبارة: "الاختيار المفضل لدي".

وعاد صلاح بعد ذلك، ونشر الصورة نفسها عبر خاصية "الستوري"، ولكنه استخدم تقنية "الفوتوشوب"، حيث ظهر لوفرين في الخلفية، وبدا المدافع الكرواتي وكأنه يشاهد ويراقب مداعبة صلاح لابنتيه.

المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية
mosalah/instagram.com

وتوطدت علاقة صلاح بلوفرين خلال تزاملهما في نادي ليفربول، وبعد انتقال المدافع الكرواتي إلى نادي زينيت بطرسبورغ الروسي في يوليو الماضي، ظل الثنائي على تواصل، ويقومان بين الحين والآخر بنشر دردشتهما ومحادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
محمد صلاح ينشر صورة جديدة مع ابنتيه (صورة)
محمد صلاح ينشر صورة جديدة مع ابنتيه (صورة)

يذكر أن صلاح فشل يوم السبت الماضي، في التتويج مع ليفربول، بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا