المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية

مازح المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، زميله السابق في نادي ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين.

ونشر الدولي المصري عبر "إنستغرام"، صورة تجمعه بابنتيه، مكة وكيان، وأرفقها بعبارة: "الاختيار المفضل لدي".

وعاد صلاح بعد ذلك، ونشر الصورة نفسها عبر خاصية "الستوري"، ولكنه استخدم تقنية "الفوتوشوب"، حيث ظهر لوفرين في الخلفية، وبدا المدافع الكرواتي وكأنه يشاهد ويراقب مداعبة صلاح لابنتيه.

mosalah/instagram.com

وتوطدت علاقة صلاح بلوفرين خلال تزاملهما في نادي ليفربول، وبعد انتقال المدافع الكرواتي إلى نادي زينيت بطرسبورغ الروسي في يوليو الماضي، ظل الثنائي على تواصل، ويقومان بين الحين والآخر بنشر دردشتهما ومحادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن صلاح فشل يوم السبت الماضي، في التتويج مع ليفربول، بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال.

المصدر: RT