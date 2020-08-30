محمد صلاح ينشر صورة جديدة مع ابنتيه (صورة)

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الأحد، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر صلاح في الصورة رفقة ابنتيه مكة وكيان، وأرفقها بعبارة: "الاختيار المفضل لدي".

وحصدت الصورة أكثر من نصف مليون إعجاب خلال ساعة واحدة فقط من نشرها عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام" والذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

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يذكر أن صلاح خسر رفقة "الريدز" أمس السبت أمام أرسنال بهدف دون رد في مباراة الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس.

وحقق صلاح العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة "الريدز" بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: Mohamed Salah/instagram