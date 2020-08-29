أرسنال يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح (فيديو وصور)

توج أرسنال بالدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، اليوم السبت.

وافتتح أرسنال باب التسجيل عن طريق هدافه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ12، وعادل لليفربول نجمه الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ73.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمدفعجية بنتيجة 5-4.

وسدد بنجاح لليفربول صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر.

وسجل لأرسنال بنجاح نيلسون ونايلز وسيدريك ولويز وأوباميانغ.

وهذا اللقب هو الثاني لنادي أرسنال في شهر أغسطس الجاري، بعد أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 في الأول من الشهر.

Arsenal have won the Community Shield for the 16th time in the club's history.



Only Manchester United (21) has more in the competitions history. pic.twitter.com/HUHi5RSNjn — Squawka Football (@Squawka) August 29, 2020

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وفك أرسنال شراكته مع ليفربول على المركز الثاني بعدد مرات التتويج بالدرع الخيرية، وانفرد بالوصافة بـ16 لقبا خلف المتصدر وصاحب الرقم القياسي مانشستر يونايتد صاحب الـ21 لقبا.

ويشارك في مباراة الدرع الخيرية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: RT