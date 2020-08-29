أرسنال يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح (فيديو وصور)
توج أرسنال بالدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، اليوم السبت.
وافتتح أرسنال باب التسجيل عن طريق هدافه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ12، وعادل لليفربول نجمه الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ73.
Superb from @Aubameyang7! 👏 #CommunityShieldpic.twitter.com/LNFi94tFFT— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 29, 2020
All square in the #CommunityShield as @takumina0116 equalises! ⚽️ pic.twitter.com/zMeNEqMxUF— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 29, 2020
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمدفعجية بنتيجة 5-4.
وسدد بنجاح لليفربول صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر.
وسجل لأرسنال بنجاح نيلسون ونايلز وسيدريك ولويز وأوباميانغ.
Didn't drop that one, @Aubameyang7 😜#CommunityShield | #ARSLIVpic.twitter.com/Ai3z9Snhet— Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020
We just 𝗹𝗼𝘃𝗲 playing at Wembley! 😍#CommunityShield | #ARSLIVpic.twitter.com/xxjfPUbXRM— Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020
Penalties: #CommunityShield#ARSLIV— M•A•J (@Ultra_Suristic) August 29, 2020
Arsenal: ✓✓✓✓✓
Liverpool: ✓✓❌✓✓
Best team in England confirmed. pic.twitter.com/SzpO6UQOM2
وهذا اللقب هو الثاني لنادي أرسنال في شهر أغسطس الجاري، بعد أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بنتيجة 2-1 في الأول من الشهر.
Arsenal have won the Community Shield for the 16th time in the club's history.— Squawka Football (@Squawka) August 29, 2020
Only Manchester United (21) has more in the competitions history. pic.twitter.com/HUHi5RSNjn
وفك أرسنال شراكته مع ليفربول على المركز الثاني بعدد مرات التتويج بالدرع الخيرية، وانفرد بالوصافة بـ16 لقبا خلف المتصدر وصاحب الرقم القياسي مانشستر يونايتد صاحب الـ21 لقبا.
ويشارك في مباراة الدرع الخيرية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.
المصدر: RT