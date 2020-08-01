أرسنال يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي (فيديو وصور)

توج أرسنال بلقب بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تغلبه على جاره اللندني تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي.

وافتتح تشيلسي باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الـ5 عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ورد "المدفعجية" بهدفين سجلهما الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين 28 من ركلة جزاء و68.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد تعرض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التتويج، أنقذ أرسنال موسمه الكروي بضمانه المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

وعزز أرسنال رقمه القياسي بتتويجه بالكأس رقم 14 في تاريخ مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: RT