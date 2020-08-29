مصر.. إحالة 10 شخصيات للجنة الانضباط أبرزهم رئيس الزمالك ونجله

قال مصدر باتحاد كرة القدم المصري، اليوم السبت، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد برئاسة المستشار سيد البنداري، ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع التحقيق في المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه.

ووصل لجنة الانضباط بالاتحاد عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان على رأسها لجنة الحكام بمذكرات ضد مسؤولين بالأندية خرجوا عن النص مؤخرا.

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وأوضح المصدر في بيان رسمي، أن قائمة الأسماء المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد وتنظر اللجنة في أمرهم يوم الاثنين المقبل تضم:

1- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

2- فرج عامر رئيس نادي سموحة.

3- سمير حلبية رئيس النادي المصري.

4- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

5- عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي.

6- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك.

7- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي.

8- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري.

9- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري.

10- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك.

وشدد المصدر، على أن لجنة الانضباط مقدم لها اسطوانات مدمجة لبرامج تلفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز.

ناصر حاتم

المصدر: RT