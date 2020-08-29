مصر.. مرتضى منصور يهاجم رئيس الوزراء ويطلب من وزير الرياضة مغادرة مقر نادي الزمالك

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك بسبب عدم حضوره افتتاح عدد من منشآت "القلعة البيضاء" أمس الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديوهات تظهر منصور وهو يوجه كلامه في الميكروفون داخل نادي الزمالك لرئيس الوزراء: "أنت مين يا مصطفى يا مدبولي، أنت كنت لاعب كرة يد في النادي وكنت بتقبض من الخزينة وأنا كنت نائب رئيس النادي ساعتها".

وأضاف: "إزاي نبعت لك دعوة وما تجيش تحضر أو ترد عليها أو تبعت حتى بوكيه ورد".

#مرتضى_اهان_حكومات_مصر

مرتضي منصور يطرد وزير الرياضة من النادي لإعتراضه علي اهانة رئيس الوزراء pic.twitter.com/aKpRosfdJL — رَآَنْــــيّــآَ🍒 (@RaniaMasoud16) August 29, 2020

وأثناء إلقاء منصور كلمته طلب من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مغادرة مقر النادي.

#مرتضى_اهان_حكومات_مصر

في حضرة وزير الشباب والرياضة

رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور

يتطاول علي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي .

وبرضه مش هيحصل حاجه 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/7BrwNEx95f — رَآَنْــــيّــآَ🍒 (@RaniaMasoud16) August 29, 2020

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ومجلس إدارة النادي يفتتحون منشأت النادي الجديدة وسط حضور لفيف من المسئولين والرموز والشخصيات العامة والرياضية. 🤝🏢🏣 pic.twitter.com/4DzhBFkNpO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 28, 2020

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي