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مصر.. مرتضى منصور يهاجم رئيس الوزراء ويطلب من وزير الرياضة مغادرة مقر نادي الزمالك

الرياضة

مصر.. مرتضى منصور يهاجم رئيس الوزراء ويطلب من وزير الرياضة مغادرة مقر نادي الزمالك
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك بسبب عدم حضوره افتتاح عدد من منشآت "القلعة البيضاء" أمس الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديوهات تظهر منصور وهو يوجه كلامه في الميكروفون داخل نادي الزمالك لرئيس الوزراء: "أنت مين يا مصطفى يا مدبولي، أنت كنت لاعب كرة يد في النادي وكنت بتقبض من الخزينة وأنا كنت نائب رئيس النادي ساعتها".

وأضاف: "إزاي نبعت لك دعوة وما تجيش تحضر أو ترد عليها أو تبعت حتى بوكيه ورد".

وأثناء إلقاء منصور كلمته طلب من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مغادرة مقر النادي.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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