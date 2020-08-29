سبب تغيب رونالدو عن تدريبات يوفنتوس

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تدريبات الفريق الجمعة، ضمن تحضيرات "السيدة العجوز" لبداية الموسم الجديد 2020-21.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو حصل على إذن بالغياب عن التدريبات باتفاق مع المدرب الجديد أندريا بيرلو، والنادي أيضا.

Cristiano Ronaldo arrives at the Continassa, for the pre-season training. Today was the return day also for the Portuguese striker. #cristianoronaldo#juventuspic.twitter.com/QxnpfIW6j6 — Juventusportal (@MindsetRonaldo) August 24, 2020

وأضاف أن "الدون" حصل على إذن للالتحاق بمنتخب بلاده، للتحضير لمواجهتي البرتغال أمام كل من كرواتيا والسويد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأنهى كريستيانو رونالدو الموسم الماضي بالتتويج بلقب وحيد، وهو الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، لكنه خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: twitter\JuveJFN