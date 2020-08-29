 
مباشر

سبب تغيب رونالدو عن تدريبات يوفنتوس

الرياضة

سبب تغيب رونالدو عن تدريبات يوفنتوس
Reuters MASSIMO PINCA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omfj

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تدريبات الفريق الجمعة، ضمن تحضيرات "السيدة العجوز" لبداية الموسم الجديد 2020-21.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو حصل على إذن بالغياب عن التدريبات باتفاق مع المدرب الجديد أندريا بيرلو، والنادي أيضا.

وأضاف أن "الدون" حصل على إذن للالتحاق بمنتخب بلاده، للتحضير لمواجهتي البرتغال أمام كل من كرواتيا والسويد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

وأنهى كريستيانو رونالدو الموسم الماضي بالتتويج بلقب وحيد، وهو الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، لكنه خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: twitter\JuveJFN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا