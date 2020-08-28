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نجم لوكوموتيف الروسي في طريقه إلى الدوري الإيطالي

الرياضة

نجم لوكوموتيف الروسي في طريقه إلى الدوري الإيطالي
Gettyimages.ru
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ذكر تقرير صحفي إيطالي اليوم الجمعة، أن نادي أتلانتا الإيطالي توصل إلى اتفاق نهائي لضم الدولي الروسي أليكسي ميرانتشوك نجم نادي لوكوموتيف موسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "Sky Sport Italia" الإيطالية، فإن أتلانتا توصل إلى اتفاق نهائي مع لوكوموتيف على ضم ميرانتشوك البالغ 24 عاما بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 14.5 مليون دولار.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد لفت الانتباه إليه في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، عندما سجل هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

وشارك ميرانتشوك في 25 مباراة دولية مع منتخب روسيا أحرز خلالها 5 أهداف.

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جدير بالذكر أن ميرانتشوك، يمتلك عقدا مع لوكوموتيف حتى يونيو 2021، وسبق لعدة أندية كبيرة في "القارة العجوز" أن أبدت رغبتها في ضمه كناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: sport-express.ru

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