 
مباشر
عاجل
مجلس النواب المصري يقرّ تعديلا وزاريا يشمل عددا من الحقائب

تقارير: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لنجم لوكوموتيف الروسي

الرياضة

تقارير: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لنجم لوكوموتيف الروسي
Globallookpress Mike Kireev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxyk

أشارت تقارير إعلامية إلى نية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم نجم لوكوموتيف الروسي أليكسي ميرانتشوك الصيف المقبل.

ووفقا لـTuttoMercatoWeb، فإن نادي "الشياطين الحمر" سيحسم صفقة ميرانتشوك البالغ 24 عاما بقيمة 40 مليون يورو وسيتم الإعلان عنها في صيف 2020، ولم يكشف التقرير عن القيمة المالية للصفقة.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد لفت الانتباه إليه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما سجل هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي خلال مباراتي الذهاب والإياب.

إقرأ المزيد
ليفربول ممنوع من وضع
ليفربول ممنوع من وضع "الشارة الذهبية" في الدوري الإنجليزي

ويستطيع ميرانتشوك اللعب في أكثر من مركز على المستوى الهجومي وأحرز مع الفريق الروسي 9 أهداف لهذا الموسم و4 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة في جميع البطولات الرسمية، وشارك في 25 مباراة دولية مع منتخب روسيا وأحرز 5 أهداف.

جدير بالذكر أن ميرانتشوك، يمتلك عقدا مع لوكوموتيف حتى يونيو 2021، وسبق لناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليان أن ابديا اهتماما بضم اللاعب لصفوفهما.

المصدر:gazeta.ru  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا