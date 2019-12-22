تقارير: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لنجم لوكوموتيف الروسي

أشارت تقارير إعلامية إلى نية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم نجم لوكوموتيف الروسي أليكسي ميرانتشوك الصيف المقبل.

ووفقا لـTuttoMercatoWeb، فإن نادي "الشياطين الحمر" سيحسم صفقة ميرانتشوك البالغ 24 عاما بقيمة 40 مليون يورو وسيتم الإعلان عنها في صيف 2020، ولم يكشف التقرير عن القيمة المالية للصفقة.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد لفت الانتباه إليه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما سجل هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي خلال مباراتي الذهاب والإياب.

«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука



По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан «красных дьяволов» за €40 миллионовhttps://t.co/LLSHfEcl04pic.twitter.com/BjxYsnuAJB — Газета.Ru (@GazetaRu) December 22, 2019

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ويستطيع ميرانتشوك اللعب في أكثر من مركز على المستوى الهجومي وأحرز مع الفريق الروسي 9 أهداف لهذا الموسم و4 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة في جميع البطولات الرسمية، وشارك في 25 مباراة دولية مع منتخب روسيا وأحرز 5 أهداف.

جدير بالذكر أن ميرانتشوك، يمتلك عقدا مع لوكوموتيف حتى يونيو 2021، وسبق لناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليان أن ابديا اهتماما بضم اللاعب لصفوفهما.

المصدر:gazeta.ru