"القديس" جورج يرد على تحدي حبيب

كشف البطل السابق في وزنين مختلفين في منظمة "UFC" الكندي جورج سانت بيير موقفه من مواجهة البطل الروسي حبيب نورمحمدوف حامل حزام الوزن الخفيف.

وأجرى تشيزانغا مالاتا الصحفي في جريدة "ديلي ستار" مقابلة مع الأسطورة جورج سانت بيير الملقب بـ"القديس" عبر الهاتف، وأبرز أهم ما جاء فيه: "لقد أنهيت للتو حديثي مع جورج سان بيير. أخبرني أن اتحاد UFC "لم يقدم لي عرضا بعد" فيما يتعلق بمواجهة محتملة مع خبيب نورمحمدوف، وهو غير متأكد مما إذا كان سيقبل ذلك.

Just off the phone with the 🐐...Georges St-Pierre.



He told me the #UFC “have not made me an offer yet” over a potential Khabib Nurmagomedov fight and he's unsure if he’ll take it.



Full interview will drop next week on the Daily Star, Daily Express, #ShotsFired & my YouTube. pic.twitter.com/qsOMGn2Gzg — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) August 26, 2020

ولا يستبعد جورج سانت بيير العودة إلى حلبات القتال التي اعتزل منافساتها عام 2019، لمنازلة حامل حزام الوزن الخفيف، حبيب نورمحمدوف.

وقال البطل الكندي البالغ من العمر 39 عاما، إن ما سيجبره على العودة إلى حلبات القتال، هو تلقيه عرضا من منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC"، والذي سيكون من المستحيل رفضه.

وأشار البطل الملقب بـ"القديس"، إلى أنه لم يتوقف عن التدريب بعد اعتزاله، لأنه يود الحفاظ على لياقته ورشاقته.

وكان حبيب نومحمدوف قد أعلن في الـ29 من الشهر الماضي، أنه يرى سانت بيير، منافسه التالي في حال فوزه على الأمريكي جاستين غايدجي في نزاله المقبل والمقرر في شهر أكتوبر المقبل.

ويخطط المقاتل الروسي (31 عاما)، الذي حقق 28 انتصارا في 28 نزالا خاضه حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، لرفع عدد انتصاراته إلى 30 قبل اعتزاله.

وكان الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، قد أعلن، في أواخر شهر يوليو الماضي، استعداده لتنظيم نزال وداعي للبطل الروسي ضد "القديس" الكندي.

ورد وايت خلال خلال مقابلة عن سؤال حول النزالين اللذين سينظمهما من أجل حبيب، قائلا:"لديه نزال مع غايتجي، سيحدث ذلك رسميا، ثم لا أعرف، لا أعرف". وتابع : "مواجهة مع كونور ماكغريغور، أعلم أن كونور أراد ذلك منذ نزاله الأول مع حبيب، ليست مواجهة سيئة، لكنني لا أعرف، دعونا نرى ما سيحدث في النهاية".

وأكمل رئيس اتحاد UFC:"هل أوافق على طلب حبيب إذا ما جاء إلي وقال أنه يريد إنهاء مسيرته بمواجهة سان بيير؟ أكيد، كان هذا الرجل رائعا لمنظمة UFC، ورائعا للرياضة، أنا حقا أحب حبيب، سأفعل كل ما يريده حبيب".

المصدر: وكالات