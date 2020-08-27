قطر تشعل الصراع مع السعودية وإيران على تنظيم كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قطر تقدمت رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، لتنضم إلى أربع دول أخرى في المنافسة على حق استضافة البطولة القارية.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي: "تلقى الاتحاد الآسيوي طلب الاتحاد القطري لكرة القدم بالترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، بعد أن زار سفير البلاد، فهد محمد يوسف كافود، مقر الاتحاد في كوالالمبور، لكي يتقدم رسميا بالمستندات اللازمة للترشح".

وأشار الاتحاد القاري الى أن قطر، الفائزة بلقب النسخة الماضية عام 2019، ستصبح أول دولة تستضيف النهائيات ثلاث مرات في حال نالت هذا الحق، إذ سبق لها استضافة نسختي (1988 و2011).

وأصبحت قطر، التي من المقرر أن تستضيف مونديال 2022، خامس دولة تعرب عن نيتها الترشح وهي الهند، إيران، السعودية وأوزبكستان.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، قد وافق في وقت سابق، على منح الدول المستضيفة لنهائيات البطولة، اعتبارا من نسخة 2027، المزيد من الوقت للاستعداد للتنظيم، وذلك ضمن التزام الاتحاد بتعزيز قيمة مسابقاته.

وتم اختيار الصين لاستضافة كأس آسيا 2023، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، في يونيو 2019، كما سيجرى الإعلان عن الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا، خلال عام 2021.

يذكر أن السعودية، رغم تتويج منتخبها بلقب بطل كأس آسيا ثلاث مرات في (1984 و1988 و1996)، لم تستضيف نهائيات البطولة في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان.

بينما تعتبر إيران هي الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في عامي (1968 و1976)، ومن ثم أحرزت اللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها في تايلاند عام 1972.

المصدر: وكالات