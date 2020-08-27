بوادر تصدع في ليفربول.. وترقب في برشلونة المتصدع

فجر موقع "توتو ميركاتو" الرياضي الشهير، والمتخصص في انتقالات اللاعبين مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن أن بعض الوسطاء قد عرضوا، السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، على برشلونة.

وأوضح "توتو ميركاتو" أن عرض ماني على إدارة برشلونة، جاء بعد رفضه تجديد عقده الحالي مع ناديه ليفربول، وأن الأيام المقبلة ربما تشهد اللقاء من جديد بين الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، واللاعب السنغالي.

وأضاف الموقع الرياضي الإيطالي الشهير، أن ساديو ماني ليس غريبا على رونالد كومان، وأن المدرب الهولندي الجديد لبرشلونة أشرف على تدرب السنغالي عندما كان مديرا فنيا لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، قبل عدة سنوات.

وكان ساديو ماني هدفا في الفترة الماضية لعدد كبير من الأندية العالمية وخاصة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، فضلا عن برشلونة نفسه في فترة من الفترات أثناء بحثه عن رأس حربة مميز يكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز.

وتعززت فرص انتقال ساديو ماني إلى برشلونة أكثر من أي وقت، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي تحدث داخل قلعة النادي الكتالوني في الأيام الأخيرة، عقب هزيمته التاريخية أمام بايرن ميونيخ (2-8)، في ربع نهائي دوري الأبطال، بدءا من تعيين كومان مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المقال كيكي سيتين، ثم قرار الهولندي بالاستغناء عن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وانتهاء بقنبلة ليونيل ميسي، الذي بعث رسالة للنادي يوضح فيها أنه لا يريد الاستمرار معه في الموسم الجديد، والرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المصدر: وكالات