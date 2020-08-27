"ديفينسا سينترال".. شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن شركة أديداس العالمية، تمارس الضغط على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هذا الصيف.

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وأوضح "ديفينسا سينترال" في تقرير له، اليوم الخميس، أن مسؤولي شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس، الراعية لريال مدريد وأيقونة برشلونة، يعتقدون أن التعاقد مع ميسي سينعش خزائن الريال التي تكبدت خسائر كبيرة، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وسيعود انتقال ميسي إلى ريال مدريد بالنفع على شركة "أديداس" أيضا، حيث سيزيد من مبيعاتها حول العالم، نتيجة الشعبية الكبيرة لميسي، وكذلك ريال مدريد، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

ويعتبر مانشستر سيتي المرشح الأبرز للتعاقد مع ليونيل ميسي، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع قائد برشلونة مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

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وتأتي هذه الشائعات، بعد إبلاغ ميسي إدارة برشلونة منذ يومين، رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف عدة أندية، أبرزها مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإيطالي إنتر ميلان ويوفنتوس.

المصدر: وكالات