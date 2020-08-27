ليفربول يستقر على بيع لاعب للتعاقد مع تياغو بطل أوروبا

قررت إدارة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بيع اللاعب الغيني نابي كيتا، من أجل توفير سيولة مالية للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانترا، لاعب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا.

وقالت صحيفة إكسبريس" الإنجليزية، الخميس، أن تياغو يفضل الانضمام إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، لكن الفريق الإنجليزي يريد أولا بيع أحد لاعبيه.

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ويفاضل الألماني كلوب المدير الفني لليفربول، بين التخلي عن نابي كيتا أو الهولندي فينالدوم، لكنه يتجه إلى إبعاد اللاعب الإفريقي، بسبب قلة مشاركاته وعدم تأقلمه بشكل واضح طوال الفترة الماضية.

ويسعى بايرن ميونخ الحصول على 30 مليون يورو على الأقل، مقابل التخلي عن خدمات لاعبه تياغو ألكانترا، مع وجود اهتمام من جانب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بضمه أيضا.

المصدر: وكالات