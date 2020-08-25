ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصيره مع برشلونة ويعتزم توجيه رسالة للجمهور

كشفت صحيفة "كلارين" الأرجنتينة في تقرير لها خلال الساعات الماضية، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة يستعد حاليا لتوجيه رسالة للجماهير يكشف خلالها الحقائق وكل ما دار خلال الفترة الماضية.

ولم تنشر الصحيفة مضمون الرسالة التي يعتزم ميسي توجيهها للجمهور، ولكن الرسالة في كل الأحوال ستكشف كل شيء، خاصة بعد أن بات الكل يردد عقب اجتماع ميسي مع المدرب كومان أن النجم الأرجنتيني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق أكثر من ذلك.

وكشفت تقارير أرجنتينية، أن الغضب يسيطر على ميسي، لأنه يعتقد بأن تسريب الاجتماع الذي جمعه مع المدرب الهولندي، دونالد كومان بسرعة لوسائل الإعلام، هو إستراتيجية خاصة بالإدارة الحالية للنادي الكتالوني برئاسة بارتوميو، وتهدف من خلالها إلى وضعه في مواجهة مباشرة مع جماهير البلوغرانا.

📰[Diario Olé] | Lionel Messi has made his decision on the future, he'll announce it soon. pic.twitter.com/T4bem1qTZG — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 25, 2020

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يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن ميسي قد اتخذ قراره بالفعل بشأن مستقبله مع برشلونة وسيعلن عنه قريبا.

ويرتبط ميسي البالغ 33 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2021، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

وأثارت أنباء رغبة ميسي الرحيل عن البارسا شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: as.com