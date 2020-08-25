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بعد مجزرة الهاتف.. كومان يحدد ثلاثي برشلونة المنبوذ

الرياضة

بعد مجزرة الهاتف.. كومان يحدد ثلاثي برشلونة المنبوذ
Globallookpress Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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حدد المدرب الجديد لفريق برشلونة، رونالد كومان، بطل ويمبلي 1992، ثلاثة لاعبين سيكونون خارج الحسابات الموسم القادم، ولن يحتفظ النادي الكتالوني بخدماتهم.

وذكرت تقارير صحفية، الاثنين أن كومان تواصل بالفعل مع اثنين من لاعبي برشلونة لإبلاغهما بعدم رغبته في تواجدهما في الفريق، وهما لويس سواريز وأرتورو فيدال.

وكان كومان قد أجرى عدة اتصالات هاتفية أخرى صباح الثلاثاء شكلت مستقبل برشلونة في الموسم المقبل، حيث أخبر مجموعة من النجوم بنهاية دورهم مع الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، هناك ثلاثة لاعبين آخرين حددهم كومان للتخلص منهم في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهم إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي وجونيور فيربو.

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وتحدث كومان هاتفيا مع جوردي ألبا أيضا وفيليبي كوتينيو وأخبرهما بتواجدهما في المشروع المستقبلي للنادي.

كماأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن بعض النجوم الكبار ليسوا في مأمن من الرحيل أيضا، أمثال سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، وجميعهم معرض لتلقي اتصال من كومان يخبره باستغناء النادي عن خدماته أيضا، حيث إنهم يدركون أن الفريق بأكمله تقريبا معروض للبيع.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن المدرب الهولندي حدد طلباته من إدارة النادي للفترة المقبلة، وطلب التعاقد بشكل فوري مع رأس حربة صريح، ولاعب وسط ملعب، وقلب دفاع بالإضافة لظهيرين وفي أسرع وقت ممكن.

المصدر: "وكالات"

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