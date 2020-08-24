مسلسل تصفية نجوم برشلونة يبدأ.. كومان يصدم سواريز

ذكر "راديو كتالونيا" أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة، قد أجرى اتصالا بنجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز الاثنين، أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن كومان أخبر سواريز بأنه لن يكون ضمن خطته التي ستبدأ الأحد المقبل، وسيتم فسخ التعاقد بين سواريز وبرشلونة بالتراضي خلال الساعات المقبلة بعد الاجتماع الذي سيجمع بين مسؤولي النادي ومحامي اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني مستعد للتخلي عن اللاعب مجانا وفسخ عقده احتراما للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.

BREAKING: Ronald Koeman has told Luis Suarez that he is not in his plans for next season.



The club will terminate his contract and he'll likely leave on a free. pic.twitter.com/Iby5X1rDTx — Transfer News (@TransfersLlVE) August 24, 2020

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وينتهي عقد سواريز مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، وبه بند يسمح له بالاستمرار لموسم آخر لو شارك في 60% خلال العام المتبقي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن سواريز سيرحل عن "كامب نو" في ظل عدم وجود رغبة باستمراره من قبل كومان المدير الفني الجديد، والذي حل مؤخرا كبديل عن المدرب كيكي سيتين المقال.

وأوضحت تقارير أخرى أن المهاجم البالغ 33 عاما سينضم لصفوف أياكس الهولندي الذي يسعى لاستعادة النجم الأوروغوياني في صفوفه بالموسم الجديد.

يذكر أن سواريز وصل إلى برشلونة قبل ست سنوات، صيف 2014 قادما من ليفربول، وخاض بقميص الفريق الكتالوني 283 مباراة، وسجل فيها 198 هدفا، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، ووزع 109 تمريرة حاسمة.

المصدر: mundodeportivo