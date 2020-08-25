قواعد اللعب المالي النظيف تقف في وجه مانشستر سيتي لضم ميسي

ذكرت شبكة "ESPN" أن نادي مانشستر سيتي يعتزم دخول سباق الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، دون انتهاك لقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لمصدرمن داخل النادي فإن السيتي يستعد ماديا من أجل التحرك فورا لضم النجم الأرجنتيني حال إعلانه رغبته في الرحيل عن أسوار النادي الكتالوني وأنه بات متاحا في سوق الانتقالات.

وترصد الإدارة مبلغا ماليا كبيرا للغاية من أجل إمكانية ضم ميسي، لكنها في الوقت نفسه تخشى بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة وأن الشرط الجزائي، في عقد الأرجنتيني يصل إلى 700 مليون يورو.

وكان حكم المحكمة الرياضية قد أنقذ مانشستر سيتي من قرار اليويفا حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

Manchester City are crunching the numbers to work out if they would be able to sign Lionel Messi if he becomes available, sources have told @moillorens & @RodrigoFaez. https://t.co/W9VSkuVYFp — ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2020

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ويستمرعقد المهاجم البالغ 33 عاما مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، لكن بحسب ما ذكرت الشبكة نفسها في الأسبوع الماضي فهناك مجموعة من أعضاء الإدارة ترى أن رحيله ممكنا بمقابل مادي أقل من 700 مليون يورو.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط في الأيام الجارية، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.

المصدر: ESPN