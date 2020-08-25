 
مباشر
عاجل
لوفيغارو: بومبيو يغادر إسرائيل متوجها إلى السودان في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

برشلونة يعلن عن سعر ميسي

الرياضة

برشلونة يعلن عن سعر ميسي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olf0

حدد نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.

إقرأ المزيد
برشلونة يستقر على بديل ميسي
برشلونة يستقر على بديل ميسي

وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع "البارسا"، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية.

وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية، كشفت في وقت سابق، أن أندية باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، تتنافس للتعاقد مع ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأكدت التقارير، أن صاحب الـ33 عاما، أخبر مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالدو كومان، برغبته في المغادرة، وأنه يرى نفسه خارج الفريق الكتالوني أكثر من داخله.

ويرتبط ميسي، الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ العام 2003، بعقد مع "البارسا" يمتد حتى صيف العام 2021.

المصدر: lenta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا