التشكيلة الأساسية لنهائي دوري الأبطال
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "النور" في لشبونة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال.
وسيطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو، البالغ من العمر 44 عاما، صافرة بداية المباراة الأهم في الموسم، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.
Under 2 hours to go! 😍😬— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
Where in the 🌐 are you watching? #UCLfinalpic.twitter.com/fdtzpEtmbb
وسيبدأ الألماني، توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه العملاق البافاري:
🔴🔵 Keylor Navas is back for Paris, while Verratti is among the substitutes.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
Just over an hour to go! ✊#UCLfinal
بينما اختار الألماني الآخر هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأمراء:
🔴 The Bayern side tasked with winning the #UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020
Confident, @FCBayern fans?
ويتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في أول نهائي يخوضه.
في حين يسعى بايرن ميونخ رفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.
المصدر: "twitter/ChampionsLeague"