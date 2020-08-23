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التشكيلة الأساسية لنهائي دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لنهائي دوري الأبطال
Globallookpress
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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "النور" في لشبونة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو، البالغ من العمر 44 عاما، صافرة بداية المباراة الأهم في الموسم، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الألماني، توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه العملاق البافاري:

بينما اختار الألماني الآخر هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأمراء:

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ويتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في أول نهائي يخوضه.

في حين يسعى بايرن ميونخ رفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague" 

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