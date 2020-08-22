الأسطورة ليبي: بيرلو يسير على خطى زيدان

أعرب المدرب الإيطالي الشهير مارتشيللو ليبي، عن ثقته في نجاح أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، لأنه ولد بالفعل من أجل النجاح، ويتبع خطى زين الدين زيدان، في مجال التدريب.

وقال ليبي، المدير الفني الأسبق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أندريا ولد ليفعل كل شيء، إنه ليس مجرد مدرب"

وأضاف: "إنه قادر على فعل أي شيء تقريبا، ما يعتقده الناس عموما عن بيرلو أنه هادئ وجاد جدا، ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه أحد أكثر الأشخاص الذين يتمتعون بخفة ظل كبيرة".

وواصل: "عندما كان لاعبا، اعتقد الجميع أنه لا يستطيع الدفاع ويحتاج إلى لاعب خط وسط قوي بجانبه، ولكن الحقيقة هي أنه كان من الصعب جدا تجاوزه لأنه كان يتمتع بالقوة البدنية والشعور الكبير بمركزه، وأدرك يوفنتوس أن لديه صفات وجاذبية خارج القاعدة".

ويرى ليبي ميزة في أن بيرلو يبلغ من العمر 41 عاما فقط، وبالتالي فهو أصغر من جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، بقوله: "إنه لا يزال مثل الأبطال العظماء الذي يتواجدون الآن، لذلك يمكنه التحدث مع كريستيانو رونالدو وإنشاء علاقات قوية معه، وكذلك جورجيو كيلليني، فالأمر أشبه بتجربة زيدان الأولى عندما تولى تدريب ريال مدريد، وربما يحتاج يوفنتوس إلى شخص بهذه الخصائص".

وأوضح: "زيدان لم يجلب أي ابتكارات فنية أو تكتيكية أو تدريبية لريال مدريد، لقد جعل الفريق يشعر بالهدوء واستخدام أفضل اللاعبين في الظروف المثالية لتقديم أفضل ما لديهم، وفاز بكل شيء".

وأردف ليبي، مدرب منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006: "مثل زيدان، تقاعد بيرلو واستغرق الأمر ثلاثة أعوام للتفكير فيما يرغب في فعله، كنت أتناول الغداء مع زين الدين وصديقه ووكيله في إيبيزا، عندما اعترف لي بأنه يريد خوض تجربة التدريب، وفعل أندريا نفس الشيء".

وأضاف: "تماما مثل زيدان، أمضى بيرلو مسيرته المهنية في الأندية الكبرى، فهو يعرف الفلسفة وكيف تشعر عندما تربح وتخسر، وماذا يعني أن تكون في تلك البيئة".

وأردف: "يمكنك أن تقول إن بيرلو كان من الضروري أن يكون مدربا تماما مثل ديدييه ديشامب. هؤلاء اللاعبون هم في الأساس المتحدثون باسم المدرب في الملعب، وفي بعض الأحيان تنظر إليهم وهم يعرفون بالفعل ما أنت على وشك قوله وليس من قبيل الصدفة أن لاعبي خط الوسط الكبار معروفون بالذكاء التكتيكي".

وتولى بيرلو، لاعب خط الوسط السابق في إنتر ميلان وإي سي ميلان ويوفنتوس، مهمة تدريب فريق "السيدة العجوز" خلفا للمدرب ماوريسيو ساري، الذي أقيل من منصب المدير الفني عقب خروج اليوفي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على يد ليون أولمبيك الفرنسي.

المصدر: وكالات