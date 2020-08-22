رونالدو يعزل نفسه لمخالطته مصابا بفيروس كورونا

أعلن النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، خضوعه للعزل اصحي بشكل تطوعي بجانب عائلته بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفد-19".

وكتب رونالدو (43 عاما)، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية تماشيا مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

وقدم البرازيلي اعتذاره عن استضافة فعالية كان يعتزم تنظيمها في منزله بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني وبعض وسائل الإعلام الرياضية بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام غدا الأحد، وسيجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضح رونالدو "الظاهرة"، أنه كان سيستضيف في الفعالية الفائزين بمسابقة خاصة بالمصرف.

واستطاع بلد الوليد تحت رئاسة نجم المنتخب البرازيلي سابقا، أن يبقى في مصاف أندية الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل، بعد أن شغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الليغا، برصيد 42 نقطة.

المصدر: وكالات