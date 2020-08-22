نيمار: ميسي ورونالدو كانا يلعبان في كوكب آخر

صرح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بأن الظفر بدوري أبطال أوروبا بقميص النادي الفرنسي، سيدون في التاريخ، في حال الفوز على بايرن ميونخ، غدا الأحد، في النهائي.

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وقال نيمار لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "أعلم أن الفوز بدوري الأبطال إنجاز استثنائي، لكن مع باريس سان جيرمان سيكون أكثر من ذلك، لأنه سيدون في التاريخ.. وهذا سبب انضمامي إلى باريس".

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمام لايبزيج، لكن لن يتذكر أحد الفائز في مباراة الدور قبل النهائي".

وتابع: "مواجهة بايرن ميونخ في النهائي ستكون اختبارا قويا، لكننا جاهزون.. لديهم تشكيلة مميزة من اللاعبين، إلا أننا أيضا على مستوى عال.. وأشعر أنني لم ألعب بشكل جيد منذ انضمامي لباريس سان جيرمان".

وحول إمكانية فوزه بالكرة الذهبية مستقبلا، قال نيمار: "ميسي ورونالدو سيطرا عليها لعشر سنوات، كانا خلالها يلعبان في كوكب آخر".

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وأضاف: "بالطبع سيكون شرفا لي الفوز بهذه الجائزة، لكن لن يتحقق ذلك إلا بعطائي في الملعب مع الفريق، وهو ما أركز عليه.. أما أي شيء آخر فسيأتي في حينه".

المصدر: وكالات