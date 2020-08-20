نيمار "يرعب" جماهير باريس سان جيرمان قبل نهائي الأبطال

أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حالة من الجدل قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي عبر خدمة "القصص" أو "Stories" في تطبيق "إنستغرام"، وهو على سرير طبي، مرتديا قناعا بلاستيكيا للتنفس.

وعلق النجم البرازيلي على الصورة بكلمتين باللغة البرتغالية: "اعتن بنفسك".

instagram/neymarjr

وتأهل باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري الأبطال، على حساب فريق لايبزيغ الألماني إثر فوزه عليه بثلاثية نظيفة.

بينما كسب بايرن ميونخ "الموقعة" الألماية-الفرنسية الأخرى، ضد أولمبيك ليون، بفوزه عليه بثلاثة أهداف من دون رد أيضا.

وستقام المباراة النهائية بين الفريقين الباريسي والبافاري، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: وكالات